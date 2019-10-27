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MSB: ABD ile bilgi alışverişinde bulunuldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Haber Merkezi | 27.10.2019 - 22:05..
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Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi, ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülmüştü.

Türkiye'nin de destek verdiği operasona dair Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Bakalınlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

1. ABD tarafından dün gece İdlib’de düzenlenen operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.

2. ABD unsurları ile karşılıklı müdahalenin önlenmesi ve karşılıklı çalışabilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket edilmiş, birliklerimiz ikaz edilmiş, operasyon ve personel emniyetini sağlayacak tedbirler zamanında alınmıştır.

3. ABD’nin operasyonu öncesinde ve sırasında, başta DEAŞ olmak üzere PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele çerçevesinde, müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuna uygun davranılmıştır.

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