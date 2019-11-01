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MSB basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB:Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir.

AA | 01.11.2019 - 16:08..
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Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin son gelişmelere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB: "Türk-Rus devriyesi, Barış Pınarı Harekatı bölgesinin doğusunda, insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir. Telabyad'da PKK/YPG'li teröristlere ait el yapımı patlayıcı imalathanesi kullanılamaz hale getirilmiş, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir." MSB: "Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir."

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