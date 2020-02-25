Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, Esad rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye sınır hattına göç etmek zorunda kalan İdlibli sivillerin kaldığı çadır kampların görüntüsünü paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"SEBEP, ACIMASIZ ESAD VE DESTEKÇİLERİ"

"Sınırımızdaki yüz binlerce çadırın ve Avrupa’ya kadar uzanması muhtemel göçün en önemli sebebi acımasız Esad Rejimi ve destekçileridir. İdlib’de yüzbinlerce masum insan, rejimin zulmü ve ateşi altında eza ve cefaya maruz kalmaktadır."

MSB: Bu göçün nedeni Esad ve destekçileridir