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MSB: Haftanin'de 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-3 Harekatı'nda 5 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

AA & Ensonhaber | 19.11.2019 - 20:13..
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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı'na ilişki açıklama yayınladı.

Harekat kapsamında düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 5 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildikleri bildirildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Irak’ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek.'' ifadeleri kullanıldı.

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