MSB: Haftanin'de 5 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde süren Pençe-3 Harekatı'na ilişki açıklama yayınladı.

Harekat kapsamında düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 5 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildikleri bildirildi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Irak’ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek.'' ifadeleri kullanıldı.