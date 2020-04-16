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MSB, Hakkari'de görev yapan askerin görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından eksi 10 derecede görev yapan askerin görüntülerini, "Sevdamız milletimize" notuyla paylaştı.

DHA |
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MSB, Hakkari'de görev yapan askerin görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Hakkari'de eksi 10 derecede görev yapan askerin görüntüleri paylaşıldı.

"SEVDAMIZ MİLLETİMİZE, AŞKIMIZ VATANIMIZA"

Bakanlığın Twitter hesabından, 3 bin 170 rakımlı İkiyakalar Dağı'nda görev yapan askerin görüntüleri, "Sevdamız milletimize, aşkımız vatanımıza, en zor şartlarda bile, bin canımız olsa, bin kez veririz uğruna' notu ile paylaşılan görüntüde, görev yapan askerin, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda. Vatan ve millet uğruna, seve seve can vermeye hazırım komutanım." dediği görülüyor..

MSB, Hakkari'de görev yapan askerin görüntüsünü paylaştı

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