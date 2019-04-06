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MSB: Hatay'da 1 askerimiz şehit oldu
Hatay'da nöbet sırasında 1 askerimiz teröristler tarafından açılan ateş sonucu vurularak şehit oldu.
Haber Merkezi | 06.04.2019 - 23:33..
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Hatay'da nöbet sırasında 1 askerimiz teröristler tarafından açılan ateş sonucu vurularak şehit oldu.
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