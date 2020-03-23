MSB: Zap bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar başarılı bir şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.