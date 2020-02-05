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MSB kargo uçağı çığ bölgesine yardım ulaştırdı

75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir kargo uçağıyla Van'a gönderildi.

AA | 05.02.2020 - 21:51..
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde art arda yaşanan çığ felatetlerinde kar kütlesi altında kalan vatandaşlarımızıkurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmalara destek amaçlı Türk Silahlı Kuvvetleri de harekete geçti.

75 KİŞİLİK EKİP VE TEÇHİZAT

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarına destek verecek 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Van'a ulaştırmak üzere görevlendirildiği belirtildi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Van’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara’dan Van’a ulaştırmak üzere görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.

MSB kargo uçağı çığ bölgesine yardım ulaştırdı

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