MSB: PKK/YPG'ye ait mühimmat imha edildi

Türk askerinin Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki arama- tarama faaaliyetleri sürüyor...

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden faaliyetlerde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünel, silah ve mühimmatların ele geçirildiği bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son olarak Tel Abyad’da 20 adet AK-47 piyade tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar, 12 adet roketatar mühimmatı, 10 adet roket sevk fişeği, 5 bin 532 adet Bixi makineli tüfek mühimmatı, 37 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Resulayn'da yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında da terör örgütü PKK/YPG’ye ait 5 yeni tünel ve bir adet havan silahı tespit edildi. Ele geçirilen tünel, silah ve mühimmatlar imha edildi" denildi.













