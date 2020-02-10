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MSB: Rejim hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bölgede belirlenen tüm hedeflerin ateş altına alındığı açıklandı.

AA | 10.02.2020 - 16:07..
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MSB: Rejim hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara rejim güçlerince, yoğun topçu atışı yapıldığı belirtildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMAMIŞTIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır.

Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

İdlib'de 5 askerimiz şehit oldu

MSB: Rejim hedefleri vuruldu



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