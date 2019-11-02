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MSB: Rus Askeri Heyeti ile 2. görüşme tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde Ankara’ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.

Haber Merkezi | 02.11.2019 - 19:14..
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı sonrası Rusya ile  Soçi’de varılan 10 maddelik mutabakat çerçevesinde Ankara’ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile gerçekleşen görüşmelerin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; taktik ve teknik hususları görüşmek üzere Ankara’ya gelen ikinci Rus Askeri Heyeti ile 1-2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen görüşmeler tamamlandı.”

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