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MSB: YPG ağır silahlarıyla birlikte 30 kilometre dışına çıkarıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 22 Ekim tarihinde Rusya Federasyonu ile varılan mutabakat çalışmalarına ilişkin açıklama yapıldı.

AA | 29.10.2019 - 23:34..
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MSB: YPG ağır silahlarıyla birlikte 30 kilometre dışına çıkarıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye'nin belirlemiş olduğu güvenli bölge dışına çıktığı ve Rusya ile ortak keşif uçuşlarına başlandığına dair açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

1. 22 Ekim 2019 tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Soçi’de varılan mutabakat kapsamındaki hususların yerine getirilmesinde tarafımızca gerekli hassasiyet gösterilmiştir.

2. 150 saatlik sürenin sonunda, Rusya Federasyonu tarafından, YPG’nin ağır silahlarıyla birlikte Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin, ayrıca da Münbiç ve Tel Rıfat’ın dışına çıkarıldığı bildirilmiştir.

3. Mevcut Barış Pınarı Harekât alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı şehri hariç, Türk-Rus ortak devriyelerine başlanacaktır. Bu kapsamda devriye güzergâhlarında mayın, EYP temizlik faaliyetlerine ve keşif uçuşlarına başlanmıştır.

4. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, başta DEAŞ ve PKK/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

5. Böylece bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriye’li kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır.

MSB: YPG ağır silahlarıyla birlikte 30 kilometre dışına çıkarıldı


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