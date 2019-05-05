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MSB: Şırnak'ta 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Terör örgütü PKK ile yaşanan çatışma sonucu 2 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

AA | 05.05.2019 - 20:05..
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MSB: Şırnak'ta 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 05 Mayıs 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Bölgede hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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