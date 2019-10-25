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MSB: Taciz ateşine karşılık verildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, keşif faaliyetleri sırasında YPG'li teröristler Türk askerine taciz ateşi açtı.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 20:27..
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Fırat'ın doğusunda yuvalanan teröristleri yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede gözetleme faaliyetlerini sürdürüyor.

TSK'nın keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizliği faaliyetleri esnasında, YPG/PKK'lı teröristlerce, TSK personeline taciz ateşi açıldığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşine gerekli karşılığın verildiğini bildiren bir açıklama yayınladı.

''GEREKLİ KARŞILIK VERİLMİŞTİR''

MSB tarafından yapılan açıklamada, ''Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza yönelik açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Meşru müdafaa kapsamında yapılan faaliyetler birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yönelik olup, sadece PKK/YPG’li teröristler hedef alınmaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

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