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MSB: Taciz ve saldırılar bugün de devam etti

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG’li teröristler, keşif-gözetleme faaliyeti esnasında, Türk askerine taciz ateşi açtı.

Haber Merkezi | 26.10.2019 - 18:19..
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri gerçekleştiren personele, havan ve keskin nişancı atışları ile taciz ve saldırılarının devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir. Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG’li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.



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