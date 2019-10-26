MSB: Taciz ve saldırılar bugün de devam etti

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri gerçekleştiren personele, havan ve keskin nişancı atışları ile taciz ve saldırılarının devam ettiğini açıkladı.



Bakanlığın yaptığı açıklamada, “Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir. Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG’li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.





