MSB: YPG 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı

Milli Savunma Bakanlığı, DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek ülke olduğunu ve terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ'lıları kaldıkları hapishaneneden serbest bıraktığını belirten bir yazılı açıklama yaptı.

"OPERASYONLAR KARARLIĞIMIZIN GÖSTERGESİDİR"

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla azılı DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 civarı DEAŞ'lıyı serbest bırakmıştır. Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ'ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir." ifadeleri kullanıldı.