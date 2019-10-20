taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7922
Euro
6.4721
Altın
1490.58
Borsa
98415.34
Gram Altın
277.611
Bitcoin
46449.17

MSB: YPG'li teröristler 22 ihlal gerçekleştirdi

MSB, "ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

AA | 20.10.2019 - 16:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TSK'nın, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip ettiği bildirildi.

MSB: YPG'li teröristler 22 ihlal gerçekleştirdi

AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, "Kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir. Yaklaşık 55 araçlık bir konvoy Rasulayn'a giriş yapmış ve 86 araçlık bir konvoy Tel Tamir istikametinde çıkış yapmıştır. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

MSB: YPG'li teröristler 22 ihlal gerçekleştirdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit

Tel Abyad'da YPG/PKK ateş etti: 1 asker şehit

343
Erdoğan'ın başarısı Almanya'nın gündeminde

Erdoğan'ın başarısı Almanya'nın gündeminde

233
Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu

Canan Kaftancıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu

801
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga: 4 yaralı

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası kavga: 4 yaralı

48
Eski eşini ve yanındaki arkadaşını öldürüp intihar etti

Eski eşini ve yanındaki arkadaşını öldürüp intihar etti

187
Türkiye, Kobani ve Münbiç'in boşaltılmasını isteyecek

Türkiye, Kobani ve Münbiç'in boşaltılmasını isteyecek

131
YPG'li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor

YPG'li teröristlerin çıkışı yakından takip ediliyor

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir