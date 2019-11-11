MSB: YPG'lilerin bombalı tuzağı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'li teröristler tarafından bombayla tuzaklanmış bir motosiklet bulunduğunu açıkladı.

EYP ile tuzaklanan motosiklet etkisiz hale getirdi VİDEO

TEMİZLİK FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

MSB, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde askeri temizlik faaliyetlerini sürdürüyor.

Faaliyetler kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzakladığı bir motosiklet tespit edilerek etkisiz hale getirilirken, şüpheli kişiler hakkında işlem başlatıldı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı." ifadelerine yer verildi.