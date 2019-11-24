MSB: Zap bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.