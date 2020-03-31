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MSB'den 65 yaş üzeri vatandaşlara yardım

Milli Savunma Bakanlığı, şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldığını açıkladı.

İHA |
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MSB'den 65 yaş üzeri vatandaşlara yardım

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıttı.

MSB, vatandaşlara yaşam malzemesi dağıttı VİDEO

MEHMETÇİK MİLLETİN YANINDA

MSB'den yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi şehit ve gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı yapıldı. Mehmetçiğimiz koronavirüsle mücadelede asil milletimizin yanında" denildi.

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