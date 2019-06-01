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MSB'den teröristlerin inleri paylaşımı

Pençe Harekâtı kapsamında Komandolar Hakurk'ta PKK’lı teröristlerin inlerini yok etmeye devam ediyor. MSB sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaştı.

AA | 01.06.2019 - 19:12..
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlere ait mağara ve sığınaklarda ele geçirilen çok sayıda patlayıcı ile yaşam malzemesinin imha edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

"Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Mağara içinde ve sığınaklarda yapılan aramada;
80 adet şeritte doçka mühimmatı
27 adet dolu AK-47 şarjörü (810 adet mühimmat)
5 çuval örgütsel kitap
150 adet kalem pil
2 adet 3,5 kw jeneratör
3 çuval amonyum nitrat
70 adet dolu mazot ve su bidonu ve
Çok miktarda sığınak yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Terör örgütü PKK’nın tespit edilen sığınakları teker teker imha edilmeye devam ediliyor."

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan "Pençe Harekâtı kapsamında PKK’lı teröristlerin inlerinde bulunan EYP malzemeleri, tuzaklı EYP’ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesini görüntüleri.

MSB'den teröristlerin inleri paylaşımı

MSB'den teröristlerin inleri paylaşımı

MSB'den teröristlerin inleri paylaşımı

Teröristlerin 5 bölmeli mağarası VİDEO

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