MSB'den teröristlerin inleri paylaşımı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlere ait mağara ve sığınaklarda ele geçirilen çok sayıda patlayıcı ile yaşam malzemesinin imha edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

"Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mağara içinde ve sığınaklarda yapılan aramada;

80 adet şeritte doçka mühimmatı

27 adet dolu AK-47 şarjörü (810 adet mühimmat)

5 çuval örgütsel kitap

150 adet kalem pil

2 adet 3,5 kw jeneratör

3 çuval amonyum nitrat

70 adet dolu mazot ve su bidonu ve

Çok miktarda sığınak yapımında kullanılan malzeme ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütü PKK’nın tespit edilen sığınakları teker teker imha edilmeye devam ediliyor."

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan "Pençe Harekâtı kapsamında PKK’lı teröristlerin inlerinde bulunan EYP malzemeleri, tuzaklı EYP’ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesini görüntüleri.

Teröristlerin 5 bölmeli mağarası VİDEO