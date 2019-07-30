MTV ödemelerinde son günler

Araç sahiplerinin, her sene ödemesi zorunlu olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bulunuyor.

MTV; aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018’den önce trafiğe çıkışının olup omadığı ve vergisiz değerine göre hesaplanıyor.

İNTERNETTEN ÖDEME YAPILABİLİYOR

Araç sahipleri bu ödemeleri, İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesinden yapabilir. MTV ödeme alanına plaka ve TC Kimlik Numarasını yazarak MTV borçlarını görüntüleyip ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

SON GÜN 31 TEMMUZ

MTV, ocak ve temmuz ayında olmak üzere iki taksit şeklinde ödenebiliyor. İkinci taksit için son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi.