Muammer Ketenci: Hatice'yi defileden önce uyarmıştım

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Hatice, bu kez çıktığı bir defilede olay yarattı. Podyumda transparan kıyafetiyle manken olarak yürüyen Hatice, kalçasını açarak geceye damga vurdu. 40 yaşındaki şarkıcı, bu hareketiyle izleyenleri şoke etti.

"O GÜNDEN BERİ KENDİME GELEMEDİM"

Hatice'yi defilesinde podyuma çıkaran modacı Muammer Ketenci, magazin gündemine bomba gibi düşen olayla ilgili konuştu Modacı, "Ben o an orada değildim. O hareketi yapacağımdan haberim yoktu. Kafamdan vurulmuşa döndüm. O günden beri rahatsızım. Hatice'yi provaya geldiğinde uyardım" ifadelerini kullandı.