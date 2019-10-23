Muazzez Abacı ameliyat oldu

Ev kazası geçiren Muazzez Abacı, çalan telefonuna uzanmak isterken dengesini kaybedip düştü. Ayağı burkulan Abacı, hastaneye kaldırıldı.
Yapılan tetkik sonucu Abacı’nın sağ ayak bileğinde çiftli kırık tespit edildi. Sanatçı önceki gün gittiği hastanede ameliyata alındı.
Abacı'nın doktoru; “Kırık tedavisi uygulandı ve ayak alçıya alındı. Alçı 4 hafta kalacak, daha sonra fizik tedaviye geçilecek” dedi.
"EN KISA ZAMANDA SAHNEDEYİM"
Hasta yatağından sevenlerine mesaj gönderen Abacı ise “En kısa sürede sahneye çıkacağım, ameliyata da şarkı söyleyerek girdim” diye konuştu.