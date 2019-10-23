Muazzez Abacı ameliyat oldu

Tartıştığı öğrenciye tokat attığı için davadan beraat eden öğretmene, yargıtaydan kötü haber geldi; ceza alacak.

Düğün öncesi anlaşmazlık nedeniyle kaçan çift, kayınpederin ısrarı üzerine kına gecesi yapılacak diye köye döndü. Kayınpeder, hain planıyla herkesin gözü önünde damadın boğazını kesti.

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CHP, Rusya ile varılan Suriye mutabakatını da beğenmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin'le Suriyue'nin geleceği konusunda önemli bir anlaşmaya vardı. CHP ise bunu da eleştirdi.