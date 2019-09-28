Mücahit Avcı'ya saldıran kişiler serbest kaldı

1 İtalyan hayranları Can Yaman'ı İstanbul'da da buldu İtalyan hayranları, Bebek'te bir mekan çıkışında Can Yaman'ı yakalayıp bol bol fotoğraf çektirdi. Genç oyuncunun ise bu anlarda gazetecilere ilginç açıklamalar yaptı.

2 Bakan Kurum: Bodrum'daki bağımsız bölümün 54'ü yıkılacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum, Bodrum'daki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki 108 bağımsız bölümden 54'ünün yıkılacağını açıkladı.

3 Sarhoş hakem Milan Sefara'nın zor anları Çekya Futbol Federasyonu, Beroun-Slany maçına sarhoş halde çıkan yardımcı hakemi Milan Sefara hakkında soruşturma başlattı.

4 Türkiye yılda 214 milyar liralık gıda israf ediyor Türkiye, yılda 26 milyon tonluk gıdayı israf ederken günde yılda 1,7 milyar liralık ekmeği israf ediyor.

5 Dev bataryalı Samsung Galaxy M30s'nin Türkiye fiyatı belli oldu Samsung, özellikle batarya kapasiteleriyle ön plana çıkan Galaxy M serisine, yeni bir akıllı telefon daha ekledi. İşte Galaxy M30s'nin özellikleri ve Türkiye fiyatı.

6 Türkiye ile ABD'nin 7'nci ortak devriyesi Türkiye ile ABD'nin, yedinci helikopterli devriyesi bugün gerçekleşti.