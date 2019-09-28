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Mücahit Avcı'ya saldıran kişiler serbest kaldı

Devlet Bahçeli ile ilgili attığı tweet nedeniyle Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövüp özür videosu çektiren kişiler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi | 28.09.2019 - 10:54..
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Mücahit Avcı'ya saldıran kişiler serbest kaldı

CHP'li danışman Mücahit Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle MHP'lilerin hedefi haline geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kırmızı halıda yere düştüğü videoyu paylaşarak "Kırmızı halıda kafası üzerinde yürüyen şahıs" ifadelerini kullanan Mücahit Avcı, MHP'li bir grup tarafından tekme tokat dövüldü. Ardından da özür videosu çekildi.

İFADELERİNİ ALIP BIRAKTILAR

Korkunç görüntülerin ortaya çıkmasının ardından saldırganların kimlikleri tespit edildi ve hepsi gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP'li danışman Mücahit Avcı'ya saldırı VİDEO

Mücahit Avcı'ya saldıran kişiler serbest kaldı

Mücahit Avcı'ya saldıran kişiler serbest kaldı

Mücahit Avcı'ya saldıran kişiler serbest kaldı

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