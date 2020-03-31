Mücbir sebep varsa, markalar mağazalara kira ödemeyebilir

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, salgının mücbir sebep doğurduğunu belirterek, markaların hemen hemen tamamının mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda olduğunu aktardı.

MARKET VE ECZANELER HARİÇ

Öncel, koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde Türkiye'de market ve eczane dışındaki mağazaların tamamının 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğunu hatırlattı.

“MAĞAZALARIN BİR DAHA AÇILACAĞI TARİH BELLİ DEĞİL”

Sayıları her geçen gün artan kapalı mağazaların bir daha hangi tarihte açılacaklarının öngörülemediğini belirten Öncel, şu değerlendirmelerde bulundu:

“YARIN KİRA GÜNÜ”

"Yarın 1 Nisan. Normal koşullarda her ayın 1'i, üye markalarımızın kira ödemelerine başladıkları gün. Ancak bu kez Türkiye ve dünyada hiç kimsenin öngörmediği, 100 yılda bir yaşanabilecek sıra dışı bir salgınla karşı karşıyayız. Biz hem çalışanlarımızı ve müşterilerimizi korumak hem de salgının yayılmasında aracı olmamak için mağazalarımızı 19 Mart'ta kapattık.

MAAŞ, CEK VE ÖDEMELER KAPIDA

Nakit akışı duran perakendeci, tüm bütçesini 400 bin çalışanının maaşlarına, vadesi gelen çeklere ve üreticilere yapılacak ödemelere ayırdı. Bu nedenle markalarımızın hemen hemen tamamı mağaza kirasını ödeyemeyecek durumda."

“MÜCBİR SEBEP OLUNCA BORÇLAR KANUNA GÖRE YÜKÜMLÜLÜKLER ASKIYA ALINIYOR”

Salgınların, Borçlar Kanunu'na göre mücbir sebep oluşturduğunu, bu durumda tarafların yükümlülüklerinin askıya alındığını aktaran Öncel, hukukçuların bu yöndeki görüşlerine değindi.

"KİRACILARA EL UZATMA ZAMANI"

Yıllarca tüm yükümlülüklerini yerine getiren kiracılara el uzatma zamanı olduğunu belirten Öncel, "Aksi takdirde pek çok markamız fırtınayı atlatıp güneşli günlere kavuşamayacak. Toplumun bu kesiminde dayanışma ruhu yakalanamazsa maalesef o mağazalara bir daha çok uzun süre kiracı bulunamayacak.” değerlendirmesinde bulundu.