Mücevher mağazasının soyan hırsızlar kamerada

ABD’nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Avianne & Co isimli ünlü mücevher mağazasına müşteri gibi giren silahlı 3 soyguncu, mağazadan 4 milyon dolar değerinde takı çaldı.

FİLM SAHNESİ GİBİ SOYGUN

Mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncuların silahlarla mağazaya girdiği ve mağaza çalışanı bir kişinin ellerini kaldırdığı; diğer odada ise başka bir soyguncunun masanın altına eğilerek silahını aldığı ve çalışanlara doğrulttuğu, ardından çalışanlardan birinin dizlerinin üstüne çöktüğü görüldü.

Mücevher mağazasından 4 milyon dolar değerinde takı çaldılar İZLE

Yerel medyaya konuşan mağaza çalışanları, “Bizleri ölümle tehdit ettiler.” dedi.

Polis, soyguncuları yakalamak için soruşturma başlattı.