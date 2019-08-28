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Mücevher mağazasının soyan hırsızlar kamerada

ABD’de ünlü bir mücevher mağazasına müşteri gibi giren silahlı 3 soyguncu, mağazadan 4 milyon değerinde takı çaldı.

DHA | 28.08.2019 - 08:40..
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ABD’nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Avianne & Co isimli ünlü mücevher mağazasına müşteri gibi giren silahlı 3 soyguncu, mağazadan 4 milyon dolar değerinde takı çaldı.

Mücevher mağazasının soyan hırsızlar kamerada

FİLM SAHNESİ GİBİ SOYGUN

Mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, soyguncuların silahlarla mağazaya girdiği ve mağaza çalışanı bir kişinin ellerini kaldırdığı; diğer odada ise başka bir soyguncunun masanın altına eğilerek silahını aldığı ve çalışanlara doğrulttuğu, ardından çalışanlardan birinin dizlerinin üstüne çöktüğü görüldü.

Mücevher mağazasından 4 milyon dolar değerinde takı çaldılar İZLE

Yerel medyaya konuşan mağaza çalışanları, “Bizleri ölümle tehdit ettiler.” dedi.

Polis, soyguncuları yakalamak için soruşturma başlattı.

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