Mucize kurtuluş: Tellere takıldı

Pazar günü İtalya'nın Prato Valentino bölgesinde meydana gelen olayda 55 yaşındaki turisti taşıyan uçak teleferik tellerine takıldı.

BİR BUÇUK SAATTE KURTARILDILAR

Havada asılı kalan uçaktan fırlayarak kanadın üzerine düşen 62 yaşındaki pilot, hafif yaralı olarak kurtuldu.

Uçakta yolcu olarak bulunan 55 yaşındaki turist ise yara almadı. Pilot ve yolcu, askerlerin de katıldığı bir-buçuk saatlik bir operasyonla kurtarıldı.

HAVADA ASILI KALMASI BİR MUCİZE

Kurtarma ekiplerinin meydana gelen olayın ardından yayımladıkları videoda, tellere takılan uçağın ters döndüğü görülüyor. İtalyan Ulusal Mağara ve Dağ Kurtarma Birimi'nin sözcüsü Walter Milan, uçağın yere çakılmadan havada asılı kalmasını ve pilotla yolcunun kurtulmasını "mucize" diye niteledi.