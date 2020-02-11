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Müdahale eden 2 polisi yaralayan dayakçı koca tutuklandı

Kütahya’da eşini darbeden ve görevli polis memurlarına mukavemette bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA | 11.02.2020 - 05:02..
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Kütahya’da, Ş.K. isimli kadın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) gelerek resmi nikahlı eşi Ş.K.’nın kendisini evde darbettiğini, şikayetçi olmadığını ancak kadın sığınma evine gitmek istediğini söyledi.

2 POLİS HAFİF YARALANDI

İhbar üzerine ŞÖNİM’e gelen polis ekipleri Ş.K isimli kadını araca bindirmek üzereyken olay yerine Ş.K. ve M.K isimli şahıslar geldi. Ş.K., polislere eşi ile görüşmek istediğini söyledi. Eşinin görüşmek istememesi nedeniyle dayakçı koca Ş.K’nın mukavemette bulunması sonucu polis memuru F.B. ve T.S. hafif yaralandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ş.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Müdahale eden 2 polisi yaralayan dayakçı koca tutuklandı

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