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Mudanya Belediye Başkanı: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Başkan Türkyılmaz'ın Suriyelileri sahilden uzaklaştırması olay oldu.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 16:50..
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Mudanya Belediye Başkanı: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Bursa'nın Mudanya ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz zabıta ekiplerine talimat vererek Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı.

Türkyılmaz konuyla ilgili olarak, "Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etme, özgürlüğünü engelleme hakkı yoktur. Bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz." açıklamasını yaptı.

Mudanya Belediye Başkanı: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz

ÇOK KONUŞULDU

Bu olay ve Türkyılmaz'ın açıklamaları sosyal medyada çok konuşuldu.

BİR AÇIKLAMA DAHA YAPTI

Bugün olayın ardından bir açıklama daha yapan Türkyılmaz, "Mudanyamızda yaz boyunca nereden geldiğine ne, ve kim olduğuna bakılmaksızın, bu tür görüntülere müdahale ederek, hemşehrilerimizin huzurlu bir şekilde sahilleri kullanmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Mudanya Belediye Başkanı: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Mudanya Belediye Başkanı: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Mudanya Belediye Başkanı: Çalışmalarımızı sürdüreceğiz

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