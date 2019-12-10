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Müdürün sahiplendiği kedi öğrencilerin ilgi odağı oldu

Kayseri'de Durak-Hava Demir Ortaokulunda, okul müdürünün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşe kaynağı oldu.

DHA | 10.12.2019 - 18:56..
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Kayseri'nin Talas ilçesinde Durak-Hava Demir İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Hakan Tatlı, 3 ay önce klinikte tedavisi tamamlanan sokak kedisine sahip çıktı.

Tatlı, 'Kartal' ismini verdiği kediyi, öğrencilerin hayvan sevgisini öğrenmeleri için okula getirdi. Kedi, kısa sürede okulda öğrencilerin neşe kaynağı oldu.

Öğrenciler sıralarda, Kartal'ı severek, ders dinliyor. 3 yaşındaki kedi, zamanının çoğunu sınıflarda öğrencilerin sevgisiyle yaşıyor.

Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu -3

SEVMEK İÇİN YARIŞIYORLAR

Okul Müdürü Hakan Tatlı, okulun 4 yıl önce faaliyete geçtiğini belirterek, "Sadece akademik anlamda değil kültürel ve sosyal anlamda yaşam alanı bulabilmeleri için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın da tavsiyeleri üzerine biz de sokak hayvanı olan ve ismini 'Kartal' koyduğumuz kedimizi sahiplendik. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bir arkadaş edindik. Kendisi klinikten alındı. Aşıları yapıldı ve sağlıklı bir şekilde öğrencilerimizle birlikte yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu -1


Tatlı, kedinin sınıflarda, salonlarda zaman zaman da idare katlarında zaman geçirdiğini ifade ederek, "Öğrencilerimiz onu sahiplendi ve alıştı. Sıcak bir ortamda yaşamına devam ediyor. Kartal aniden göründüğünde ve ayak altından geçtiğinde tepki veren hocalarımız oluyor. Tüm öğrenciler kedimizi sevmek için yarışıyor. Okulumuzda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz onu çok seviyor" dedi.

Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu -2

Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu -4

Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu -5

Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu -6

Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu -7

Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu -8

Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu -9

Müdürün sahiplendiği kedi, öğrencilerin neşesi oldu -10

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