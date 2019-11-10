Müebbet alan mahkum, kalbi durunca tahliyesini istedi

1997'den bu yana ABD'nin Lowa eyaletinde bir cezaevinde cinayet sebebiyle tutuklu bulunan Benjamin Schreiber isimli bir mahkum, kalbinin durup tekrar çalıştırılmasının ardından serbest bırakılması gerektiğini belirtip, mahkemeye başvurdu.

ZEHİRLENİNCE KALBİ 5 KEZ DURDU

CNN International'da yer alan habere göre, 2015 Mart ayında Schreiber böbrek taşları sebebiyle septik zehirlenme geçirdi. Hücresinde baygın halde bulunan Schreiber hastaneye kaldırıldı ve burada beş kez kalbi tekrar çalıştırıldı.

'ANLIK OLARAK ÖLDÜM, CEZAMI DOLDURDUM'

Birinci derecede cinayet suçundan tutuklu bulunan Schreiber, anlık olarak öldüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasını tamamladığını, müebbet hapis cezasını çektiği için de şu anda yasa dışı tutulduğunu ifade ederek Lowa'da mahkemeye başvurdu.

Bölge mahkemesi geçmişte Schreiber'ın başvurusunu reddetmişti, bu hafta istinaf mahkemesi kararı onadı.