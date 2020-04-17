Camiler, koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatıldı.

Adıyaman Müftülüğü yeni bir uygulama başlatarak, cuma vaazlarını sosyal medya üzerinden canlı yayınla vermeye başladı.

Adıyaman Ulu Camii'nde müftülüğe ait sosyal medya hesaplarından canlı cuma vaazı veren İl Müftüsü Mehmet Taşçı, sadece cuma vaazı değil, Ramazan ayında sohbetler ve mukabeleler için de sosyal medyayı kullanacaklarını kaydetti.

SOSYAL MEDYADAN CUMA VAAZI

Taşçı, "Yaklaşık 1 ayı aşkın bir zamandır bu virüsten dolayı, bu salgından dolayı ezanlarımız okunuyor ama maalesef camilerimiz kapalı. Sosyal mesafeyi koruma adına ve bu salgının daha fazla etki alanını genişletmemesi adına karantina uygulamasından dolayı camilerimiz ibadete kapatılmak zorunda kalındı. Cuma vaazımızı sosyal medya üzerinden veriyoruz." diye konuştu.

Müftü, Cuma vaazını sosyal medya üzerinden yaptı VİDEO

SALGIN YOKMUŞ GİBİ...

İl Müftüsü Taşçı, müftülük olarak, Ramazan-ı Şerif'in olmazsa olması sohbetleri, yine cami cemaati için sosyal medya üzerinden yapacaklarını bildirdi.

Taşçı, "Sanki bu salgın yokmuş gibi hizmetlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Adıyaman'da Ramazan'ı hasretle bekleyen kardeşlerimize tavsiyem sosyal medya üzerinden Adıyaman İl Müftülüğü sayfalarını takip etmeleridir." dedi.