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Müftülükte zimmet tutuklaması: 75 bin TL kayıp

Denizli'nin Çivril İlçe Müftülüğü'nde görevli 2 memur, dergi paralarını ve camilerden toplanan yardım gelirlerini zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla tutuklandı.

REUTERS | 27.04.2019 - 16:00..
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Denizli'nin Çivril İlçe Müftülüğü'nde veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapan Bayram A. ve Metin A., aylık gönderilmesi gereken Diyanet İşleri Başkanlığı yayını olan dergi paralarını zamanında göndermeyince, İl Müftülüğü'nce idari soruşturma başlatıldı.

HESABA YATIRILMADI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, Çivril İlçe Müftülüğü'nde yaptığı incelemede, dergi paralarının abonelerden topladığını, ancak zamanında Diyanet İşleri Başkanlığı banka hesaplarına yatırılmadığını tespit etti.

75 BİN TL PARA KAYIP

Müftülük hesaplarında detaylı inceleme yapan müfettişler, başka bir yolsuzluğu daha açığa çıkardı. Müfettişlerin yaptığı incelemede, 2012 yılından itibaren Çivril genelinde camilerde toplanan yardım paralarında da tutarsızlık olduğu belirlendi. Toplam 75 bin TL'nin kayıp olduğunu belirleyen müfettişler, Bayram A. ve Metin A. hakkında adli ve idari işlem yapılması yönünde rapor hazırladı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Rapor üzerine harekete geçen Çivril Cumhuriyet Savcılığı, olaya el koydu. Zimmetlerine para geçirdikleri iddia edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis tarafından dün gözaltına alınan 2 memur, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

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