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Müftülükten 'sahte peygamber' açıklaması

Bursa İl Müftülüğü yaptığı açıklamada, kendini peygamber ilan eden İskender Evrenosoğlu’nun cenaze ve defin işlemlerinde Diyanet personelinin bulunmadığını belirtti.

İHA | 28.11.2019 - 09:03..
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ABD'de ölen 'sahte peygamber' İskender Evrenosoğlu'nun cenazesi, Bursa'da geniş güvenlik tedbirleri altında dün gömülmüştü.

Türkiye'deki faaliyetleri yasaklanan Evrenosoğlu'nun cenazesi ile ilgili müftülükten açıklama geldi.

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA

Müftülükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD’de ölüp, 27/11/2019 tarihinde Bursa’da defnedilen İskender Erol Evrenosoğlu’nun, cenaze namazı ve defin işlemleri kendi elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup; hiçbir Diyanet ve İl Müftülüğü personeli bulunmamış ve yer almamıştır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

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Müftülükten 'sahte peygamber' açıklaması

Müftülükten 'sahte peygamber' açıklaması

Müftülükten 'sahte peygamber' açıklaması

Müftülükten 'sahte peygamber' açıklaması

Müftülükten 'sahte peygamber' açıklaması

Müftülükten 'sahte peygamber' açıklaması


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