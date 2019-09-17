Müge Boz'dan yeni hamilelik pozu

Müge Boz, 13 Haziran'da Barcelona'da Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine girdi. Düğünden kısa bir süre hamile olduğunu duyuran Müge Boz, tatilde bikinili poz vererek bunu da takipçileriyle paylaştı.

ŞİMDİ DE BALİ'DE

6 aylık hamile olan ve şu sıralar eşiyle Bali'de tatil yapan Müge Boz, kumsalda çektirdiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına 'Sendromsuz pazartesi' notunu yazdı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen Müge Boz, geçtiğimiz Kurban Bayramında da bikinili fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin bayramını kutlamıştı.