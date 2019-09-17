taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7294
Euro
6.3106
Altın
1498.26
Borsa
102589.71
Gram Altın
275.788
Bitcoin
58530.7

Müge Boz'dan yeni hamilelik pozu

Caner Erdeniz ile nikah masasına oturan ve şimdilerde 6 aylık hamile olan oyuncu Müge Boz, yine bikinili poz verdi.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 07:41..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Müge Boz, 13 Haziran'da Barcelona'da Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine girdi. Düğünden kısa bir süre hamile olduğunu duyuran Müge Boz, tatilde bikinili poz vererek bunu da takipçileriyle paylaştı.

ŞİMDİ DE BALİ'DE

6 aylık hamile olan ve şu sıralar eşiyle Bali'de tatil yapan Müge Boz, kumsalda çektirdiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımına 'Sendromsuz pazartesi' notunu yazdı.

Müge Boz'dan yeni hamilelik pozu

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen Müge Boz, geçtiğimiz Kurban Bayramında da bikinili fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin bayramını kutlamıştı.

Müge Boz'dan yeni hamilelik pozu

Müge Boz'dan yeni hamilelik pozu

Müge Boz'dan yeni hamilelik pozu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

53
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

65
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

19
Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

15
Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

47
Erol Bulut: Amacımız en kötü 1 puandı

Erol Bulut: Amacımız en kötü 1 puandı

5
Trump: Saldırıların arkasında İran var gibi

Trump: Saldırıların arkasında İran var gibi

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir