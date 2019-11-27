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Müge Boz'un aile pozu

Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti, doğuma kadar cinsiyetini öğrenmemeye karar verdikleri çocuklarını kucaklarına aldılar.

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 07:54..
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Cumartesi gece saatlerinde doğum yapan Müge Boz, daha önce yaptığı bebeğinin cinsiyetini öğrenmediklerini ve doğumda öğreneceklerini açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Çift, 53 cm. ve 3 kilo 500 gr. dünyaya gelen çocuklarına cinsiyeti ne olursa olsun 'Vina' adını vereceklerine daha önceden karar vermişlerdi.

Müge Boz'un aile pozu

"DAHA PARLAK DAHA IŞIKLI"

Müge Boz doğumdan sonra kızıyla ilk fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına "İşte Vina ‘mız da aramıza katılıncaaaa... Daha parlak, daha ışıklı oldu ailemiz! İyi ki anne-baba olarak bizi seçtin, aramıza katıldın bitanem. Yeni hayatımız çok güzel, mutluluk ve sağlıkla dolu olsun canım ailem!" notunu düştü.

"HASTANE ZİYARETLERİNİ SEVMEM"

Müge boz paylaşımında gelen tebrik mesajlarını da karşılıksız bırakmadı: "Bu süreçte yanımızda olan, tüm ailemize ve arkadaşlarımıza, doktorumuza ve hemşirelere sonsuz teşekkürler. Hastanede bir kutlama, bir ağırlama olmadı. O yüzden canım arkadaşlarım, ‘bize doğum haber verilmedi, biz çağrılmadık’ diye düşünmesinler lütfen. ( Kapıda Vina’nın adı bile yazmıyordu o derece) Hastane ziyaretlerini hiç sevmediğimi bilenler bilir zaten. Telefonu da resmen şu an elime alabildim. Güzel tebrik mesajlarınıza yavaş yavaş cevap vereceğim, özenle. Malum, yeni olan çok şey var şu anda hayatımda. Hepinizi öpüyorum, sevgiler, öpücükler"

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