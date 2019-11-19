taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7402
Euro
6.3587
Altın
1470.52
Borsa
106846.18
Gram Altın
271.337
Bitcoin
46916.22

Müge Boz'un bebeğinin ismi Vina olacak

Oyuncu Müge Boz'un bebeğinin cinsiyeti değil ama ismi belli oldu.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 07:25..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Müge Boz'un bebeğinin ismi Vina olacak

Caner Erdeniz ile Haziran ayında Barselona'da evlenen ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Müge Boz, bebeğine ‘Vina’ ismini vereceğini açıkladı.

DÖVMESİ DE VAR

Ünlü çiftin bebeklerinin isminin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Öte yandan Boz ve Erdeniz, şarkının ismini vücutlarında da dövme olarak taşıyor.

"AŞKIMIZIN ŞARKISI"

Oyuncu Müge Boz bebeğinin adını Instagram'dan duyurdu: "En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik... Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu."

Müge Boz'un bebeğinin ismi Vina olacak

Müge Boz'un bebeğinin ismi Vina olacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

75
Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

4
EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

5
İzmir'de bir kişi tartıştığı annesini 11 kez bıçakladı

İzmir'de bir kişi tartıştığı annesini 11 kez bıçakladı

5
ABD Filistin'deki İsrail yerleşimlerini yasa dışı görmüyor

ABD Filistin'deki İsrail yerleşimlerini yasa dışı görmüyor

8
Sisler içindeki Karahisar Kalesi, izleyenleri büyüledi

Sisler içindeki Karahisar Kalesi, izleyenleri büyüledi

6
Morales: İç savaştan korkuyorum, artık kargaşa bitmeli

Morales: İç savaştan korkuyorum, artık kargaşa bitmeli

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir