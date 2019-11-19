Müge Boz'un bebeğinin ismi Vina olacak

Caner Erdeniz ile Haziran ayında Barselona'da evlenen ve bebeğini kucağına almak için gün sayan Müge Boz, bebeğine ‘Vina’ ismini vereceğini açıkladı.

DÖVMESİ DE VAR

Ünlü çiftin bebeklerinin isminin, ikisinin de çok sevdiği Norveççe bir şarkıdan geldiği öğrenildi. Öte yandan Boz ve Erdeniz, şarkının ismini vücutlarında da dövme olarak taşıyor.

"AŞKIMIZIN ŞARKISI"

Oyuncu Müge Boz bebeğinin adını Instagram'dan duyurdu: "En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik... Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu."