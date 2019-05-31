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Müge Boz'un galibiyet sevinci

Oyuncu Müge Boz, Galatasaray’da oynayan sevgilisi Caner Erdeniz sayesinde basketbol tutkunu oldu.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 07:23..
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Galatasaray Doğa Sigorta basketbol takımı play-off çeyrek final serisi maçında Gaziantep’i 89-77 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu. Galatasaray’da oynayan Caner Erdeniz de maç sonrası galibiyet sevincini nişanlısı Müge Boz’la saha kenarında böyle kutladı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Müge Boz duygularını böyle ifade etti:

"BASKETBOLU ÖĞRENİYORUM"

"Kazandık... Gördüğünüz gibi basket maçlarına çok güzel adapte oldum, aşırı zevkli. Sadece ‘steps’ ten ibaret olan basketbol bilgim günden güne artıyor. İnşallah tüm konsepte hakim olacağım yakında. 2 haftada ittir kaktır play-offu öğrendim. Bir de 2. yarıda bizim takımın potasının yeri değişiyor, Caner Erdeniz basket atınca çok net göremiyorum ama gözüm maçı sunan o kişinin yanında.

"ÇOK ZEVKLİ"

Melodili melodili kuruyor cümleleri çok tatlı, bir de ne havalı söylüyor isimleri ayol, taktire şayan. Kimbilir belki bir gün birlikte sunarız. Maç da sunulmaz ama neyse işte, sonuçta çok zevkli. Daha çok taraftar olmalı bence bir de. Ayıp oluyor sevgili GS’liler... Sadece futboldan mı ibaret yani bu klüp? Çocuklar kendi başlarına oynuyorlar her maçı görüyorum ben. Ben takım tutmuyorum bu arada. Ne bileyim yıllardır öyle alıştım. Evet garip belki ama beni de böyle kabul edin işte. Çok konuştuğum gibi çok da yazıyorum namussuzum. Hadi gittim."

Müge Boz'un galibiyet sevinci

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