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Muğla Kavaklıdere’de kaza: 1 ölü

Seyir halindeki araç tıra çarptı. Meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

İHA | 20.10.2019 - 19:08..
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Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde kaza meydana geldi...

Kavaklıdere Turgut Özal bulvarı üzerinde seyir halinde olan 48 YF 252 plakalı aracın sürücüsü Engin Karabıyık, park halinde olan Tır’a arkadan çarptı.

Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 ambulansı, trafik ekibi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada yaralanan sürücü Engin Karabıyık, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Karabıyık hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Muğla Kavaklıdere’de kaza: 1 ölü

Muğla Kavaklıdere’de kaza: 1 ölü

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