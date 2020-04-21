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Muğla polislerinden, maddi durumu kötü öğrenciye sürpriz

Maddi durumu iyi olmayan öğrencinin evi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla polis ekiplerince süslendi.

İHA |
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Muğla polislerinden, maddi durumu kötü öğrenciye sürpriz

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yunus timinde görevli polisler, ilkokul 2. sınıf öğrencisi Hayatican Tınaz'ın, ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için arkadaşları gibi evini süsleyemediğini öğrendi.

EV, POLİSLERİN YARDIMIYLA SÜSLENDİ

Aralarında para toplayan polisler aldıkları malzemelerle çocuğun müstakil evinin girişi ile camını balonlar ve Türk bayraklarıyla süsledi.

Evde internet bağlantısı olmadığını fark eden polisler, süsledikleri pencerenin önünde şiir okuyan çocuğun videosunu çekip sınıf öğretmenine gönderdi.

Çok mutlu olduğu gözlenen Hayatican, kendisine yardım eden polislere teşekkür etti.

Muğla'da polisler maddi durumu kötü öğrencinin evini süsledi

Muğla polislerinden, maddi durumu kötü öğrenciye sürpriz

Muğla polislerinden, maddi durumu kötü öğrenciye sürpriz

Muğla polislerinden, maddi durumu kötü öğrenciye sürpriz

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