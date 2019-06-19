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Muğla'da 114 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmenin organizatörlere kişi başı 5 bin dolar ile 5 bin euro verdikleri ortaya çıktı.

AA | 19.06.2019 - 20:55..
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kayaköy Mahallesi Dalyan Koyu mevkisindeki ormanlık alanda bir grubun olduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

BOTLA KARAYA ÇIKARILDILAR

Yapılan aramada yakalanan 114 düzensiz göçmen, bölgeye kara yoluyla ulaşım olmaması nedeniyle Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı botuna alınarak, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Muğla'da 114 düzensiz göçmen yakalandı

KİŞİ BAŞI 5 BİN DOLAR İLE 5 BİN EURO VERDİLER

Çoğunluğu çocuklardan oluşan düzensiz göçmenler arasında bulunan 3 kadının ise hamile olduğu belirlendi. İfadelerinde Yunanistan'a gitmek için organizatörlere kişi başı 5 bin dolar ile 5 bin euro verdiklerini belirten düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Muğla'da 114 düzensiz göçmen yakalandı

Organizatörlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla'da 114 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 114 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 114 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 114 düzensiz göçmen yakalandı

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