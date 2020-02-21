Muğla'da 14 yaşındaki çocuk polis aracına çarptı

Muğla, Marmaris Emniyet Müdürlüğünü arayan Mehmet Yörük, 48 ADR 166 plakalı otomobilini 14 yaşındaki üvey oğlu K.K'nin kaçırdığını, ehliyeti olmadığı için kaza yapabileceğini belirtti.
POLİSLER BİR SÜRE ÇOCUĞU KOVALADI
İhbar üzerine çalışma başlatan Marmaris Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Amirliği ekipleri, aracın Armutalan Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kullandığı otomobille kaçan K.K, kovalamacada Marmaris Adliyesi yakınlarında sivil polis aracına çarpınca yakalandı.
ARAÇ ÇEKİLDİ
Emniyet güçlerinin müdahalesinin ardından, yakalanan çocuk polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekiciyle otoparka bırakıldı.