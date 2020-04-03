Kim Kardashian, Kourtney ile kavga etti

1 Muğla'da 15 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Polis ekiplerince bir yıldır kaçak olarak yaşayan zanlı yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

2 TÜBİTAK'ın korona çağrısına 444 başvuru geldi Koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılacak çalışmalar için yapılan çağrıya, bir haftada 444 proje başvuru gerçekleştirildi.

3 TUS yerleştirme sonuçları açıklandı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), birinci dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

4 Ekrem İmamoğlu: Yardım kolisi 15 gün yeter İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardım kolisi ile ilgili tartışmalara açıklık getirerek, birkaç ekleme yaptıklarını belirtti.

5 Kim Kardashian kavgayı anlattı Kim Kardashian, Kourtney ile neden kavga ettiğini açıkladı.

6 AnTuTu'ya göre mart ayının en iyi android telefonları AnTuTu puanına göre, mart ayının en güçlü android akıllı telefonlarını sizler için derledik.