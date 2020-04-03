Muğla'da 15 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde polis ekipleri, 1 yıldır kayıtlı adres olmadan kaçak olarak yaşayan Ö.F.B. (75) için harekete geçti.
KAÇAK ZANLI YAKALANDI
Adrese düzenlenen operasyonda “Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" gibi suçlardan üç ayrı aramasının olduğu ortaya çıkan Ö.F.B. isimli şahıs yakalanırken, İstanbul Silivri’de karıştığı ‘Kamuyu zarara uğratma’ suçundan da kesinleşmiş 15 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından zanlı, Datça Adliyesi’ne sevk edildi.