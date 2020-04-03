taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7091
Euro
7.2411
Altın
1616.11
Borsa
89615.82
Gram Altın
349.055
Bitcoin
46345.77

Muğla'da 15 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Polis ekiplerince bir yıldır kaçak olarak yaşayan zanlı yakalanarak, adliyeye sevk edildi.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muğla'da 15 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde polis ekipleri, 1 yıldır kayıtlı adres olmadan kaçak olarak yaşayan Ö.F.B. (75) için harekete geçti.

KAÇAK ZANLI YAKALANDI

Adrese düzenlenen operasyonda “Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık" gibi suçlardan üç ayrı aramasının olduğu ortaya çıkan Ö.F.B. isimli şahıs yakalanırken, İstanbul Silivri’de karıştığı ‘Kamuyu zarara uğratma’ suçundan da kesinleşmiş 15 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından zanlı, Datça Adliyesi’ne sevk edildi.

Muğla'da 15 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlginizi Çekebilir
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), birinci dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Aydın'da drone ile dezenfekte yapıldı
Koronavirüse karşı tedbir amaçlı, insansız hava aracı drone ile püskürtülen özel sıvıyla dezenfekte çalışmaları başlatıldı.
Şehirler arası otobüsler Yenikapı'ya park edildi
Koronavirüs salgını nedeniyle şehirler arası yolcu taşımacılığının kısıtlanmasının ardından otobüsler, Yenikapı miting meydanını doldurdu.
Tedavisi tamamlanan hastalar alkışlarla taburcu oldu
Erzurum’da koranavirüs teşhisiyle tedavi altına alınan 20 kişi, sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal yardım önerileri
Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal yardım önerileri
2315
Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi
Koronavirüsün Türkiye'de nasıl yayıldığı belirlendi
219
Nusret'ten, Mehmet Öz'e seks sorusu
Nusret'ten, Mehmet Öz'e seks sorusu
252
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
Eto'o'dan ırkçı Fransızlara sert cevap
128
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
Çin'in Şenzen şehrinde kedi ve köpek yemek yasaklandı
186
İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar
İzmir'de koronaya aldırmadan otelde parti yaptılar
221
Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı
Didem Soydan'dan doğum günü fotoğrafı
46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir