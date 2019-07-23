Muğla'da 1535 şişe sahte içki bulundu: 1 gözaltı

Muğla'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde sahte içki satıldığı bilgisine ulaştı.
1535 SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri, iş yerinin gizli kapıyla girilen deposunda 1535 şişe sahte içki ele geçirdi. Bir kamyonete yüklenen sahte içkiler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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Operasyonda iş yeri sahibi K.O. gözaltına alındı.
OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte alkolün piyasaya sürülmesinin önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.