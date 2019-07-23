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Muğla'da 1535 şişe sahte içki bulundu: 1 gözaltı

Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 1535 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 23.07.2019 - 21:41..
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Muğla'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde sahte içki satıldığı bilgisine ulaştı.

1535 SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, iş yerinin gizli kapıyla girilen deposunda 1535 şişe sahte içki ele geçirdi. Bir kamyonete yüklenen sahte içkiler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.Muğla'da 1535 şişe sahte içki bulundu: 1 gözaltı

1 GÖZALTI

Operasyonda iş yeri sahibi K.O. gözaltına alındı.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte alkolün piyasaya sürülmesinin önlenmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Muğla'da 1535 şişe sahte içki bulundu: 1 gözaltı

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