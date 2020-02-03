Muğla'da 17 yaşındaki genç kız tarlada doğum yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde 17 yaşındaki yabancı uyruklu hamile İ.E.E., sabah saatlerinde evde sancılandı.

Sansıları artan kız, birlikte yaşadığı yabancı uyruklu Ç.İ.'den (23) yardım istedi. C.İ. de kendisini otomobille ilçedeki özel bir hastaneye götürmek üzere yola çıktı.

HASTANEYE 100 METRE KALA DOĞUM YAPTI

Yolda sancısı artan genç kadın, hastaneye yaklaşık 100 metre kala araçtan inerek tarlanın içerisinde doğum yaptı.

Tarlada gerçekleşen doğum olayı üzerine Ç.İ., hastaneye giderek görevlilerinden yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ BEBEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 aylık dünyaya geldiği belirtilen kız bebeğin yaşamadığını görünce durumu polise bildirdi.

Bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.