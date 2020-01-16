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Muğla'da 36 göçmen yakalandı

Bodrum ilçesinde lastik bot içerisinde yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

İHA | 16.01.2020 - 14:33..
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önleyici faaliyetlerine devam eden Sahil Güvenlik görevlileri, yasa dışı yollarla kaçış hazırlığında olan göçmenler için harekete geçti.

36 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot içinde 18 Filistin, 10 Suriye, 4 Yemen ve 4 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 36 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

Muğla'da 36 göçmen yakalandı

Muğla'da 36 göçmen yakalandı


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