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Muğla'da 4 araç birbirine girdi

Bodrum’da bayram tatili kazalarla başladı. Bodrum-Milas karayolunda yaşanan kazada 4 araç birbirine girdi, trafik durma noktasına geldi.

İHA | 01.06.2019 - 17:06..
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Milas- Bodrum karayolunda seyreden otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp yıkan otomobil, ardından Milas istikametine seyreden şehirler arası yolcu otobüsüyle hafif şekilde çarpışıp yolu diğer tarafındaki çelik bariyerlere girdi.

KAZA YAPAN ARAÇLARA ÇARPMAMAK İÇİN FREN YAPTI, ZİNCİRLEME MEYDANA GELDİ

Aynı istikamette seyreden cip, otomobile çarpmamak için fren yapınca arkasındaki otomobil cipe çarptı. 4 aracın karıştığı kaza, şans eseri bir kişi hafif yaralanmasıyla atlatıldı. Kazanın ardından yolda trafik akışı tamamen dururken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Muğla'da 4 araç birbirine girdi

BİR KİŞİ HAFİF YAKALANDI

Hafif yaralı şahıs, bölgeye gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kazaya karışan araçlar bölgeden kaldırıldı.

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