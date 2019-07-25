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Muğla'da 5 yıldızlı oteli silahla bastı: 3 yaralı

Bodrum'da otelin toplantı salonunu silahla basan bir kişi, güvenlik müdürünü, genel müdür yardımcısını ve genel müdürünü vurdu.

İHA | 25.07.2019 - 15:21..
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Muğla'nın Gümbet Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde, otelin SPA bölümünü işleten Hüseyin Ö. adlı şahıs, SPA merkezinde yabancı uyruklu sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle uyarıldı.

TOPLANTI SALONUNU BASTI

Uyarılara aldırış etmeden işçileri çalıştırmaya devam eden Hüseyin Ö.’nün çalışanları otele alınmadı. Sabah otele gelen Hüseyin Ö., silahla otel yetkilileri toplantı yaptığı sırada toplantı salonunu bastı.

OTEL YETKİLİLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Otel yetkilileriyle tartışmaya başlayan Hüseyin Ö., kurşun yağdırdı. İlk olarak Güvenlik Müdürü Onur Pelit’i ayağından vuran Hüseyin Ö., daha sonra üzerine doğru yönelen Otel Müdür Yardımcısı Fikret Dinler’i baldırından vurdu. Silahını Genel Müdür Melih Alemdar’ın göğsüne doğru uzatan zanlının silahı tutukluk yapınca Alemdar, silaha uzanarak indirmesini söyledi. O sırada silahını ateşleyen Hüseyin Ö., Alemdar’ı da baldırından vurarak toplantı salonundan çıktı.

Muğla'da 5 yıldızlı oteli silahla bastı VİDEO

3 KİŞİ YARALANDI

Kapı önündeki güvenlik görevlilerinin durdurmaya çalıştığı Hüseyin Ö., otel önündeki güvenlik kulübesine ateş etmeye başladı. Bir süre sonra silahını başkasına veren Hüseyin Ö., polis ekiplerince olay yerinin 100 metre ilerisinde yakalandı. Ayaklarına ve bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Otel Müdürü Melih Alemdar ile yardımcısı Fikret Dinler bir özel hastaneye, Güvenlik Müdürü Onur Pelit ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Onur Pelit tedavisinin ardından taburcu olurken, diğer 2 yaralının tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da 5 yıldızlı oteli silahla bastı: 3 yaralı

Muğla'da 5 yıldızlı oteli silahla bastı: 3 yaralı

Muğla'da 5 yıldızlı oteli silahla bastı: 3 yaralı

Muğla'da 5 yıldızlı oteli silahla bastı: 3 yaralı

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