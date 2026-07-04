Muğla'da akıma kapılarak can verdi

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Muğla'nın Milas ilçesinde, bir bobinaj atölyesinde çalışan Yalçın Çubukçu'nun acı ölümü...

Ören Mahallesi'nde bir bobinaj atölyesinde çalışan, evli, ikiz çocuk babası Yalçın Çubukçu, bir pansiyonun su kuyusuna pompa bağlamaya gitti.

Çubukçu, pompayı monte ettiği sırada akıma kapıldı.

KURTARILAMADI

Mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Çubukçu'ya ilk müdahaleyi yaptı.

Duran kalbi kalp masajıyla tekrar çalıştırılan Çubukçu, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yalçın Çubukçu, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.